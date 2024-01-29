Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью
Попытка атаки киевского режима была успешно пресечена.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что попытки атаки киевского режима была успешно пресечена около 21:50 по московскому времени.
В этот же вечер средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три украинских снаряда, выпущенных из РСЗО «Ураган».
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, шестеро коммунальщиков подорвались на украинских минах в Горловке.
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