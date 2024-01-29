Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 34 0

Попытка атаки киевского режима была успешно пресечена.

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что попытки атаки киевского режима была успешно пресечена около 21:50 по московскому времени.

В этот же вечер средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три украинских снаряда, выпущенных из РСЗО «Ураган».

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, шестеро коммунальщиков подорвались на украинских минах в Горловке.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
29 янв
Линия газоснабжения повреждена в белгородском селе после атаки беспилотника
29 янв
Под Ярославлем предотвратили атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод
29 янв
Лагерь в Ростовской области получил повреждения после падения беспилотника
29 янв
Очередной провал ВСУ: российские силы пресекли попытку Киева ударить по Брянской области
28 янв
ВСУ при помощи дрона атаковали экскаватор под Белгородом, пострадал рабочий
27 янв
«Любое дно можно пробить»: капитан первого ранга запаса разнес стратегию ВСУ
26 янв
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области
25 янв
«Трагедия»: женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Белгородской области
24 янв
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении дронов ВСУ в небе Брянской области
24 янв
Над Орловской областью сбиты несколько беспилотников
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.61
0.09 96.98
-0.11
С ними шутки плохи: ТОП-5 самых жестоких и бессердечных знаков зодиака

Последние новости

0:01
«К прошлому возвращаться не хотела»: какими были последние дни певицы Вероники Кругловой
23:46
В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда
23:33
С худруком Театра имени Комиссаржевской Виктором Новиковым простятся 1 февраля
23:21
США не дали главе российской делегации визу для участия в сессии ООН
23:09
«Так и будет»: Барановская порассуждала о своем замужестве и беременности
22:55
Перепутали: почему американские военные не отразили атаку на свою базу в Иордании

Сейчас читают

Уклонисты от ВСУ готовы «канать» под трансгендеров, чтобы не отправиться на убой
"Это разврат!": Петросян пристыдил ненасытную жену в центре Москвы
Курс доллара на Мосбирже поднялся до 90 рублей впервые с 16 января
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса