«Мы их берем аккуратно»: Балицкий рассказал о продвижении ВС РФ в Запорожской области

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 27 0

Губернатор Балицкий: ВС РФ постепенно продвигаются в Запорожской области

«Мы их берем аккуратно»: Балицкий рассказал о продвижении ВС РФ в Запорожской области

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Какой тактики придерживаются наши бойцы на поле боя?

Российские силы продолжают постепенно продвигаться в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«Мы очень бережем личный состав, поэтому не стоит задача за какой-то разрушенный населенный пункт положить десятки жизней наших солдат. Поэтому мы их берем очень аккуратно: обрабатываем мощнейшим образом артиллерией, потом только происходит какое-то минимальное движение», — сказал губернатор в беседе с РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские артиллеристы «превратили в пыль» отряд ВСУ в Запорожской области.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
31 янв
Боррель назвал ошибкой «соблазн примирения» России и Украины
30 янв
Украина может вскоре получить от США реактивные снаряды GLSDB
30 янв
«Летающий хлам»: Киев в грубой форме отказался от австралийских истребителей
30 янв
В Румынии опровергли слухи о секретной боевой миссии F-16 на Украине
30 янв
«Гол в свои ворота»: в США спрогнозировали для Украины тяжелый 2024 год
30 янв
ВСУ сбегают с позиций и бросают западную технику под Артемовском
30 янв
«Очень быстро»: немецкий корреспондент оценил темпы восстановления Мариуполя
30 янв
ВСУ открыли охоту: четыре мирных жителя погибли в результате обстрела ДНР
30 янв
«У мира есть имя»: Орбан назвал того, кто может остановить конфликт на Украине
30 янв
«Для нас критично»: как Украина пытается избежать «судного дня»
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.29
-0.32 96.79
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:55
Российский танкер вывели из дрейфующих льдов в Охотском море
4:46
Из-за утечки информации? Почему Зеленский до сих пор не уволил Залужного
4:33
Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
4:20
Американский истребитель F-16 разбился в Южной Корее
4:13
«Мы их берем аккуратно»: Балицкий рассказал о продвижении ВС РФ в Запорожской области
4:00
Личное в публичное: Кристина Асмус обнародовала переписку с Гариком Харламовым

Сейчас читают

Ассоциация турагентств РТ: Открытие визового центра Испании в Казани уже неактуально
Врачи объяснили, вредно ли запивать еду водой - что будет с желудком
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 января, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса