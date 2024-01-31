Никто не увильнет: на Украине хотят ужесточить мобилизацию

В Верховную раду внесли новую версию законопроекта о правилах мобилизации.

На Украине ужесточат правила мобилизации — новую версию законопроекта правительство страны внесло в Верховную раду. Так, военнообязанные, находящиеся на территории страны, в течение 60 дней должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных. А если они находятся за рубежом, то сообщить об этом им будет нужно по электронной почте или по телефону, пишет украинское издание «Страна.ua».

Документ также включает различные ограничения для уклонистов. К примеру, военкомат может обратиться в суд, чтобы запретить гражданину призывного возраста выезжать из страны, управлять транспортным средством или распоряжаться деньгами на банковских счетах.

Кроме прочего, на Украине узаконят электронные повестки. А жителей страны от 18 до 60 лет обяжут всегда иметь при себе военный билет, чтобы предъявлять его по первому требованию.

Это уже вторая версия законопроекта. Предыдущая вызвала скандал. Многие посчитали перебором идею отправлять на фронт даже инвалидов третьей группы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинцы массово прячутся от мобилизации за париками и масками.