Российские минометчики уничтожают позиции ВСУ в ЛНР
Враг обильно минирует оставленные позиции, порой умудряется оставить «сюрприз» даже в останках сослуживцев.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
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Пока Украина решает, где взять подкрепление, российские военные продолжают наступление в Луганской народной республике. Штурмовые группы атакуют позиции ВСУ под прикрытием артиллерии. Минометчики бьют без промаха, это подтверждают кадры объективного контроля. А на освобожденных территориях активно работают саперы. Репортаж корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.
Вместе с разведчиками «Барс-12» заходим на бывшие украинские позиции.
«Через это поле проходя, нам сказали быть аккуратными, потом что здесь везде мины. Вот противотанковая, а под ней может быть еще „сюрприз“. Так хитро минировал противник местность», — передает корреспондент.
Здесь разведка обнаружила останки бойца ВСУ. И даже их украинские побратимы умудрились заминировать. Пришлось поработать саперам.
При останках погибшего не нашли каких-либо документов. Есть предположение, что это был боец ДРГ, которым документы обычно на задание не выдают.
Останки ВСУшника обменяют на тело нашего погибшего. И хотя бы для одной российской семьи их личная война закончится, ведь они перестанут изводить себя многомесячными поисками родного.
«Будут знать, что не без вести пропавший. И что ему будет как защитнику России захоронение с воинскими ритуалами. И душа нашего воина покой найдет», — прокомментировал боец добровольческого отряда «Барс-12» с позывным «Сталкер».
Прокладываем путь к железной дороге. Она усыпана фрагментами вражеских беспилотников.
«Батарея от него. Можно увидеть то, что остается. Потому что они взрываются», —отмечают военнослужащие.
С саперами заходим в заброшенное депо.
— Ежкин кот!
— Снаряд там лежит до сих пор на крыше.
В глаза бьет непривычная для серости фронта пестрота — цветной локомотив, словно из мультика, не должен вводить в заблуждение. Голубой вагон упирается не в небосклон, а огневую точку.
«Вот таким образом и осуществлялась бы стрельба. Тут противник хотел оборудовать точку с бойницей, но не успел.
Вот надпись 1980 год и шильдик СССР. Поезд, тягач, который киевский режим просто не успел декоммунизировать, видимо. При этом успели закрасить красную звезду, придав ей жовто-блакитную раскраску», — отмечает корреспондент Зименкин.
Наш боевой УАЗ бежит-качается по вязкому бездорожью. Лучшее, конечно, впереди. И это элита «Барс-12» — ее артиллеристы, к которым мы идем.
Цель намечена — это ничего не подозревающие ВСУшники близ Белогоровки.
Сейчас минометчики «Барс-12» будут атаковать противника, который находится у границ Белогоровки, район Серебрянского лесничества.
«Выстрел!» — раздается крик состава.
При поддержке артиллерии, в том числе минометов «Барс-12», нашим войскам удалось зайти в поселок с востока. Когда Белогоровка вернется под наш контроль, путь к Северску, наконец, будет открыт. У канониров-добровольцев хорошее настроение. Они словно предвкушают победу.
«Привет всем военнослужащим, которые находятся здесь на передовой. Мирного неба. И привет своим близким. Настюха, у меня все хорошо!» — передает боец отряда «Барс-12» с позывным «Корый».
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