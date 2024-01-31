Родственница героя СССР Чкалова призвала нанести ядерный удар по Москве ради ВСУ

Правнучка летчика Чкалова: по Москву нужно нанести ядерный удар
Фото: www.globallookpress.com
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Ее не останавливает, что в столице России живут ее близкие родственники.
По Москве нужно нанести ядерный удар, заявила правнучка летчика-испытателя, Героя Советского Союза Валерия Чкалова Дарья Богданова. Свой призыв ради армии Украины она озвучила в ходе интернет-дебатов.
«Москвичи должны услышать воздушную тревогу. Может быть, это приведет их в чувство», — сказала она.
Причем в российской столице живут мать и бабушка Богдановой, но это ее не останавливает. По мнению женщины, ядерный удар по Москве станет «прекрасным завершением конфликта» на Украине. Богданова также рассказала, что уже давно спонсирует ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что тем временем ВСУ сбегают с позиций и бросают западную технику под Артемовском. Противника удалось оттеснить в городу Часов Яр.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что
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