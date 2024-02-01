Подарил машину за 40 миллионов: за Бузовой ухаживает молодой миллионер
«КП»: ухажер подарил Бузовой автомобиль за 40 миллионов рублей
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Почему звезда не афиширует новые отношения?
Таинственный мужчина подарил на 38-летие Ольге Бузовой минивэн Mercedes. Об этом сообщает издание KP.RU со ссылкой на окружение звезды.
Стоимость автомобиля может достигать 40 миллионов рублей. Знаменитость отказалась обсуждать подарок и таинственного поклонника.
Однако кое-что журналистам все же удалось выяснить. Как оказалось, мужчина уже давно «положил глаз» на Бузову.
Несколько лет назад он дарил ей дорогие серьги с бриллиантами. Однако тогда теледива не ответила ему взаимностью.
«Полтора года назад этот мужчина, недавно сколотивший миллионное состояние на криптовалюте, снова начал ухаживать за Ольгой. В прошлом году он оплатил день рождения отца Бузовой, выкупал для Ольги ВИП-залы в аэропортах, почти каждый день отправлял ей огромные букеты за 150-200 тысяч рублей», — отметили друзья звезды.
Помимо авто, он дарил ей и другие подарки, вроде браслета за полмиллиона рублей или туфлей за 700 тысяч. Однако сама Бузова все же предпочитает держать мужчину на расстоянии.
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