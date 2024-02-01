Двое мужчин ранены в Никольском в результате обстрела ВСУ

Двое мужчин пострадали при обстреле Никольского в ДНР со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Никольское — ранены мужчины 1956, 1948 годов рождения», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Помимо этого, повреждения получил частный жилой дом в Никитовском районе Горловки.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ атаковали города ДНР снарядами НАТО.