«Назад пути нет»: как загрядотряды ВСУ расстреливают своих сослуживцев

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Сальдо: боевики ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен сослуживцев

«Назад пути нет»: как загрядотряды ВСУ расстреливают своих сослуживцев

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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Тема:
Спецоперация

Боевикам не дают покинуть поле боя под угрозой смерти.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают своих сослуживцев, которые хотят сдаться в плен. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что число пленных националистов могло бы быть гораздо больше. Однако из-за заградотрядов боевики ВСУ попросту не могут добраться до позиций армии России.

«Назад им пути нет — их не пустят заградотряды. Вперед — понятно, им тоже пути нет. Поэтому для них лучший выбор — это сдаться в плен. И они все равно попадают к своим же — они попадают к нам», — отметил Сальдо.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что весной ВСУ могут попытаться провести новое контрнаступление

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