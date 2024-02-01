«Назад пути нет»: как загрядотряды ВСУ расстреливают своих сослуживцев
Сальдо: боевики ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен сослуживцев
Фото: Reuters / GLEB GARANICH
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Боевикам не дают покинуть поле боя под угрозой смерти.
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают своих сослуживцев, которые хотят сдаться в плен. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что число пленных националистов могло бы быть гораздо больше. Однако из-за заградотрядов боевики ВСУ попросту не могут добраться до позиций армии России.
«Назад им пути нет — их не пустят заградотряды. Вперед — понятно, им тоже пути нет. Поэтому для них лучший выбор — это сдаться в плен. И они все равно попадают к своим же — они попадают к нам», — отметил Сальдо.
«Новостей ноль»: Украина пережила первый месяц с начала СВО без помощи Запада
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что весной ВСУ могут попытаться провести новое контрнаступление.
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