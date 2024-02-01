«Русские тогда сказали»: Запад признал свою ошибку по Украине

Риттер: Россия ответила на планы США разместить ракеты на Украине
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Россия дала жесткий ответ на враждебные планы зарубежных стран.
Россия жестко ответила на желание США разместить на Украине свои ракетные установки. Таким мнением поделился бывший американский разведчик и политический обозреватель Скотт Риттер в недавнем интервью, опубликованном на платформе YouTube.
По его словам, Россия сразу предупредила, что не позволит допустить такой сценарий. Однако Белый дом не стал слушать предупреждения Кремля.
«Русские тогда сказали: „Этого не произойдет на Украине. Мы не позволим сделать ее частью НАТО, чтобы вы потом разместили там ракеты, долетающие до Москвы за считанные минуты"», — уверен Риттер.
Он также добавил, что Америка нарушила международные договоренности, когда разместила в Польше и Румынии системы Aegis. Тогда Штаты заявили, что это необходимо для противоракетной обороны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, куда Владимир Зеленский сбежит с Украины после окончания конфликта.
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