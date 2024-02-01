Депутаты Государственной думы сегодня, 1 февраля, рассмотрят обращение к Конгрессу США по поводу помощи Вашингтона Киеву в совершении атаки на Ил-76 в Белгородской области. Экспертиза накануне показала, что именно с помощью американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot ВСУ сбили самолет.

Как сообщают депутаты, США должны знать, в чьи руки попадает и как используется их оружие, которое Белый дом отправляет Украине. С его помощью киевский режим совершает преступления против мирных жителей, и это следует прекратить.

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Крушение российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области произошло 24 января. На борту судна, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) находились 65 украинских пленных, их везли на обмен. Кроме того, их сопровождали три офицера ВС РФ и шесть членов экипажа. Все погибли. Президент Владимир Путин заявил, то разведка Киева знала, кто летел этим рейсов, но все равно приказ нанести удар был отдан.

Улики говорят, что сработала система ПВО производства Франции или США. Украинские СМИ сразу после крушения сообщали, что судно сбили ВСУ, но вскоре удалили все публикации. Позже прозвучало косвенное признание: в ГУР снова обвиняли Россию — якобы не было предупреждения о пролете Ил-76.

На днях стало известно, что показала расшифровка черных ящиков сбитого Ил-76. В частности, она подтвердила, что скамолет подвергся внешнему воздействию. А 31 января экспертиза поражающих элементов в обшивке Ил-76 показала, что его сбил ЗРК Patriot.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава РФ Владимир Путин назвал виновных в крушении Ил-76 в Белгородской области.