За что на ведущую обрушилась такая критика?

Фанаты Ольги Бузовой оказались обескуражены новыми фото, которыми знаменитость поделилась в социальных сетях. Уставшая от съемок звезда на несколько дней вырвалась отдохнуть на море, откуда продолжила вести личный блог, пишет издание 7Дней.ru.

Она выложила снимки в купальнике на фоне моря. Примечательно, что Бузова решила показаться своей огромной аудитории совсем без макияжа.

Поклонники ведущей отметили, что та выглядит потрясающе, а несколько набранных килограммов пошли ей только на пользу, сделав еще более привлекательной. Однако не обошлось и без хейтеров — некоторых возмутило отсутствие макияжа на звезде.

«Ольга уже не та. У нее фигура 40-летней женщины»

«Да уж! Время ее не красит!»

«Что у нее с лицом?!» — пишут хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за Бузовой ухаживает молодой миллионер.