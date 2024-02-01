«Что с лицом?!» — Бузову обругали за фото без макияжа
Бузову раскритиковали в соцсетях из-за фото с отдыха
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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За что на ведущую обрушилась такая критика?
Фанаты Ольги Бузовой оказались обескуражены новыми фото, которыми знаменитость поделилась в социальных сетях. Уставшая от съемок звезда на несколько дней вырвалась отдохнуть на море, откуда продолжила вести личный блог, пишет издание 7Дней.ru.
Она выложила снимки в купальнике на фоне моря. Примечательно, что Бузова решила показаться своей огромной аудитории совсем без макияжа.
Поклонники ведущей отметили, что та выглядит потрясающе, а несколько набранных килограммов пошли ей только на пользу, сделав еще более привлекательной. Однако не обошлось и без хейтеров — некоторых возмутило отсутствие макияжа на звезде.
«Ольга уже не та. У нее фигура 40-летней женщины»
«Да уж! Время ее не красит!»
«Что у нее с лицом?!» — пишут хейтеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за Бузовой ухаживает молодой миллионер.
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