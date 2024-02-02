«Огромный пробел»: ВСУ одним видом оружия раскрыли неожиданную уязвимость НАТО

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Евгения Романова
Евгения Романова 217 0

BI: гибридные системы ПВО ВСУ раскрыли РФ большой пробел в арсенале США

«Огромный пробел»: ВСУ одним видом оружия раскрыли неожиданную уязвимость НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Cpl. Brendan Mullin

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Тема:
Спецоперация

Какие проблемы Альянса проявились из-за Украины?

Войска России увидели уязвимость Североатлантического альянса благодаря гибридным системам противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ FrankenSAM. Об этом сообщает издание Business Insider.

«Украинское экспериментальное оружие FrankenSAM выявило огромный пробел в арсенале США», — говорится в публикации.

Боевики ВСУ, используя такого типа оружие, обличают дефицит наземных систем ПВО в странах Североатлантического альянса, в том числе и США. То, как ВС РФ сегодня действуют в зоне спецоперации, показывает, как сильно НАТО нуждается в этих видах оружия, если блок хочет быть готовым к будущим конфликтам.

До этого США сообщили об отправке снарядов GLSDB на Украину. Оружие способно поражать цели на расстоянии до 150 километров. В Вашингтоне надеются, что новое вооружение исправит бедственное положение дел ВСУ на фронте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине признали огромное преимущество России в боеприпасах.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Тема:
Спецоперация
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