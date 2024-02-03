В противном случае боеприпасы могут утилизировать.

Канадские власти хотят передать Украине ракеты класса «воздух-земля» CRV7, но есть некоторая проблема. Об этом сообщает телеканал CBC, ссылаясь на представителя Минобороны Канады.

«Федеральные консерваторы требуют, чтобы либеральное правительство пожертвовало Украине десятки тысяч излишков ракет класса „воздух-земля“, подлежащих утилизации», — говорится в публикации.

Уточняется, что требование выдвинул на заседании парламента лидер оппозиционной консервативной партии Канады Пьер Пуальевр. По его мнению, лучше отдать CRV7 Украине, чем утилизировать.

Эти ракеты были разработаны в 1980-х годах, а сняты с вооружения в начала 2000-х. Сейчас у Канада в арсенале есть около 83,3 тысяч единиц CRV7, но некоторая часть из них уже без боеголовок. Теперь Оттава пытается придумать, как передать ракеты Киеву.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что Великобритания предложила отправить на Украину экспедиционный корпус НАТО. Вопрос был поднят на фоне неблагоприятного для ВСУ развития событий.