Российские войска в январе сохранили стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения и продолжили движение вперед. Наши подразделения расширяют зоны контроля и улучшают свое положение по переднему краю на купянском, краснолиманском и донецком направлениях.

За месяц были освобождены еще три населенных пункта: Веселое, Крахмальное, Табаевка. Заметные продвижения и на еще одном направлении — в Авдеевке.

Нашим войскам удалось взломать оборону ВСУ в южных кварталах, взять под контроль и зачистить промзону, выйти в город и начать уличные бои. В авангарде наступления действует отдельная штурмовая бригада «Ветераны», успехи которой отметил лично верховный главнокомандующий, кандидат в президенты Владимир Путин во время встречи со своими доверенными лицами.

«Впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их успешно. Мужики там воюют как следует», — сказал он.

Авдеевка — это самый крупный сейчас укрепрайон ВСУ на Донбассе, всего в нескольких километрах от столицы ДНР. Эти позиции украинские формирования удерживали и укрепляли с самого начала конфликта, с 2014 года.

Соответственно, взламывать эти фортификации крайне непросто. При этом, даже находясь в обороне, ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике.

Так, по данным Министерства обороны, за январь киевские формирования ранеными и убитыми лишились 23 тысяч человек. И это очень серьезная цифра.

Для сравнения, во время провального контрнаступления летом их потери были 26-30 тысяч в месяц. Из этих статистических цифр вырисовывается общая стратегия — российские войска ставят своей целью не борьбу за территории, а снижение общего боевого потенциала ВСУ, которые все острее испытывают дефицит не только в снарядах, но и в живой силе.