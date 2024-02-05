СМИ узнали о планах Франции вызвать в МИД российского посла

Французское агентство связывает этот шаг с ситуацией на Украине. Но что конкретно, возможно, стало причиной?

Франция намерена вызвать в МИД российского посла в связи с ударами на Украине, при которых погибли двое французский граждан. Об этом пишет AFP со ссылкой на дипломатический источник.

По информации СМИ, во французский МИД посла могут взывать в понедельник, 5 февраля. Утверждается, что причиной стали удары российской армии по объектам на Украине, в ходе которых погибли двое французов.

Кроме того, Париж планирует высказать Москве недовольство «ростом дезинформации в отношении Франции».

В середине января Минобороны РФ сообщило об ударе по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. Тогда были ликвидированы свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.

После случившегося МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви после удара по базе иностранных наемников в Харькове. В ходе беседы дипломату было указано на то, что именно Париж несет ответственность, отправляя своих граждан киевскому режиму.

К слову, российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что француз Алексис Дрион, имя которого фигурировало в списке находившихся в Харькове наемников во время удара войск России, находился на территории Украины с оружием в руках.