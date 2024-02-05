СМИ узнали о планах Франции вызвать в МИД российского посла

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 95 0

AFP: Франция хочет вызвать в МИД российского посла из-за ситуации на Украине

СМИ узнали о планах Франции вызвать в МИД российского посла

Фото: www.globallookpress.com / Lorena SopÃƒÂªNa

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Французское агентство связывает этот шаг с ситуацией на Украине. Но что конкретно, возможно, стало причиной?

Франция намерена вызвать в МИД российского посла в связи с ударами на Украине, при которых погибли двое французский граждан. Об этом пишет AFP со ссылкой на дипломатический источник.

По информации СМИ, во французский МИД посла могут взывать в понедельник, 5 февраля. Утверждается, что причиной стали удары российской армии по объектам на Украине, в ходе которых погибли двое французов.

Кроме того, Париж планирует высказать Москве недовольство «ростом дезинформации в отношении Франции».

Читайте также

«Это подтверждается»: в Кремле заявили о большом числе наемников в рядах ВСУ

В середине января Минобороны РФ сообщило об ударе по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. Тогда были ликвидированы свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.

После случившегося МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви после удара по базе иностранных наемников в Харькове. В ходе беседы дипломату было указано на то, что именно Париж несет ответственность, отправляя своих граждан киевскому режиму.

К слову, российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности — теракт на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что француз Алексис Дрион, имя которого фигурировало в списке находившихся в Харькове наемников во время удара войск России, находился на территории Украины с оружием в руках.

Тема:
Спецоперация
5 февр
«Россия — не враг»: в Британии призвали перестать говорить о войне
5 февр
Путин поручил распространить Дальневосточную ипотеку на участников СВО
5 февр
Попытка вразумить: на Западе призвали прислушаться к словам Путина о НАТО
5 февр
«Не простим»: в РФ появляются стихийные мемориалы в память о жертвах обстрела ВСУ в Лисичанске
5 февр
«На полуприцепах»: ВСУ уличили в использовании урезанной версии комплекса Patriot
5 февр
Огонь артиллерии! Лучшее видео из зоны СВО за день
5 февр
В США заявили, что ВСУ «отдали инициативу» ВС РФ на поле боя
4 февр
Запад обсуждает использование замороженных активов РФ в виде залога
4 февр
Украинский чемпион мира ликвидирован в зоне спецоперации
4 февр
Массовая ложь: генералы ВСУ боятся докладывать плохие новости властям
-2° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.66
0.43 98.64
1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:10
В результате атаки ВСУ на поселок Теткино в Курской области ранена женщина
12:09
Украина пыталась провести через Грузию взрывчатку для терактов в России
12:05
Почему так дорого? Экономист объяснил причину роста цен на огурцы и помидоры
11:57
Более 15% брака обнаружили в подписях кандидата в президенты Надеждина
11:47
«Плохой парень»: Байден нецензурно высказался о премьере Израиля Нетаньяху
11:40
Бывшая первая леди США Мишель Обама получила «Грэмми» за озвучку аудиокниги

Сейчас читают

Изменившийся до неузнаваемости Крид стал мужем и папой
Игорь Левитас о российских артистах-эмигрантах: Карьера закончена, забудьте
«Вставить пять копеек»: что на самом деле стоит за словами Польши о принадлежности Крыма
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса