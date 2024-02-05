«Не было намерения»: в Греции ответили на сообщения о поставках ЗРК Украине

В правительстве Греции опровергли поставки ЗРК С-300 Украине
Фото: www.globallookpress.com / Katja Kreder
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Греческие власти вообще считают такие сообщения ложными.
Информация о намерении Греции поставить Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 является ложной. Об этом заявил официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.
«Ничего подобного не существует ни в коем случае, я это категорически опровергаю, в любом случае не было даже намерения правительства рисковать защитой страны в рамках ее оборонной политики», — заявил он на вопрос о поставках С-300.
Тем временем боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали использовать урезанную версию американского ЗРК Patriot. Все ради того, чтобы повысить его мобильность на фоне сокращения помощи со стороны западных союзников.
При этом западная пресса пишет о том, что Украина не сможет победить Россию в зоне спецоперации с помощью оружия, поставляемого ВСУ из стран Запада, ведь Москва уже адаптировалась к его применению.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению премьера Венгрии Виктора Орбана, время работает на Россию в конфликте на Украине, поэтому расклад сил не изменится.
- 5 февр
- Российские войска за сутки улучшили положение на краснолиманском направлении
- 5 февр
- Российские артиллеристы уничтожили три опорных пункта ВСУ
- 5 февр
- «Открыл ему глаза»: Сальдо рассказал, как польский наемник перешел на сторону РФ
- 5 февр
- Трагедия в Лисичанске: в российских городах появляются стихийные мемориалы
- 5 февр
- «Россия — не враг»: в Британии призвали перестать говорить о войне
- 5 февр
- СМИ узнали о планах Франции вызвать в МИД российского посла
- 5 февр
- Путин поручил распространить Дальневосточную ипотеку на участников СВО
- 5 февр
- Попытка вразумить: на Западе призвали прислушаться к словам Путина о НАТО
- 5 февр
- «Не простим»: в РФ появляются стихийные мемориалы в память о жертвах обстрела ВСУ в Лисичанске
- 5 февр
- «На полуприцепах»: ВСУ уличили в использовании урезанной версии комплекса Patriot
Читайте также
86%
0.43 98.64
1.24
Нашли ошибку?