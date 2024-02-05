Российские войска за сутки улучшили положение на краснолиманском направлении

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 45 0

Тем временем киевский режим на данном участке понес серьезные потери в живой силе.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские войска улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные из зоны спецоперации на Украине за сутки.

«На краснолиманском направлении подразделения группировки войск „Центр“ улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР)», — говорится в сводке.

В ведомстве уточнили, что киевский режим понес существенные потери в живой силе — до 260 боевиков.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инициатива на поле боя находится у российских сил. ВСУ уступают ВС РФ на фронте из-за нехватки боевиков и боеприпасов.

Тема:
Спецоперация
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