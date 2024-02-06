Так работают штурмовики Су-25! Лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 32 0

Экипажи Су-25 поразили опорные пункты и живую силу ВСУ на донецком направлении

Фото, видео: РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Армейская авиация готова к выполнению боевых задач в любое время и при любой погоде.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Удар с воздуха

На этих кадрах показана работа ударной группы армейской авиации ВКС РФ на краснолиманском направлении. В ее состав входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

На этом участке фронта экипажи уничтожили живую силу и бронированную технику ВСУ. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния.

Штурмовик Су-25

А на этих кадрах уже показана работа военных летчиков на донецком направлении. Экипажи штурмовой авиации на Су-25 уничтожили живую силу и опорные пункты противника. Удар был нанесен также неуправляемыми авиационными ракетами.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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