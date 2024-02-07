Сенаторы призвали спонсоров Киева, который убивает мирных людей, осознать ответственность за свои действия.

Совет Федерации выразил решительный протест из-за продолжения поставок на Украину оружия, боеприпасов и военной техники из стран Запада. Российские сенаторы потребовали прекратить это в обращении, принятом на заседании.

Отмечается, что боевики ВСУ совершают «свои кровавые злодеяния» — убивают мирных граждан и разрушают объекты гражданской инфраструктуры РФ — с помощью оружия, поставляемого из США, ФРГ, Великобритании, Франции, Чехии и других стран НАТО и Евросоюза. Сенаторы отметили такие образцы, как РСЗО HIMARS и Vampire, крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP и снаряды с обедненным ураном, опасные мины AT2 и HPD F2.

Продолжая снабжать Украину подобным оружием, западные страны становятся прямыми соучастниками преступлений Киева, который ответственен за гибель людей, разрушения и грубые нарушения международного права, подчеркнули в Совфеде.

В этой связи сенаторы призвали НАТО и Евросоюз осознать свою ответственность и принять незамедлительные меры по прекращению поставок вооружения Украине.

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал неслучайными цель и время удара ВСУ по Лисичанску.