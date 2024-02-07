Семь реактивных снарядов РСЗО «Вампир» сбили над Белгородской областью

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 132 0

Ранее губернатор региона предупредил жителей о ракетной опасности.

Семь реактивных снарядов РСЗО «Вампир» сбили над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Семь реактивных снарядов украинской РСЗО RM-70 «Вампир» сбили над Белгородской областью после объявленной ракетной опасности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Киевский режим попытался атаковать российский регион в районе 16:30 снарядами из РСЗО. Все они были перехвачены силами военных.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил о ракетной опасности в регионе. Он дал ряд рекомендаций местным жителям, оказавшимся во время тревоги на улице.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали при помощи дрона-камикадзе село Тишанка.

Тема:
Спецоперация
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