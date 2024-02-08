Российские бойцы уничтожили долговременные укрытия ВСУ на купянском направлении

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Для выполнения боевой задачи они использовали тяжелую огнеметную систему.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На купянском направлении спецоперации наши бойцы уничтожили долговременные укрытия ВСУ. Для выполнения боевой задачи использовали тяжелую огнеметную систему «Солнцепек».

В сопровождении боевой машины пехоты она подобралась к противнику на расстояние выстрела и выпустила по вражеской позиции пакет термобарических снарядов. Блиндажи, наблюдательные посты, склады боеприпасов и провизии были уничтожены вместе с находящейся в них живой силой противника.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины.

Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик. После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что как российский танкист сутки сдерживал атаки ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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