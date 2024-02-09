«Европейцам будет тяжело»: стало известно о намерениях Трампа в случае переизбрания

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 14 0

Дональд Трамп намерен ввести тарифы на импорт из Европы в США после победы

«Европейцам будет тяжело»: стало известно о намерениях Трампа в случае переизбрания

Фото: Reuters / MARCO BELLO

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Тема:
Выборы президента США 2024

Команда республиканца ищет способы, как задушить экономику конкурентов.

В случае своей победы на президентских выборах США в ноябре этого года бывший глава Белого дома Дональд Трамп намерен ввести тарифы в 10% или выше на импорт из Европы в Штаты. Таким образом команда политика планирует «душить европейскую экономику», написал в своем личном блоге политолог Малек Дудаков.

На импорт из Китая Трамп грозит ввести еще боле жесткие тарифы — до 60%. Многие корпорации уже готовятся к изменениям и переносят свои производства в Индию или Вьетнам, а также занимаются постройкой заводов в Мексике.

«Европейцам же будет очень тяжело. Еврозона и так балансирует на грани рецессии с околонулевым ростом экономики, а промпроизводство в системном упадке. То ли еще будет, когда США введут свои тарифы», — цитирует Дудакова издание EADaily.

По мнению политолога, под американским давлением может оказаться, в том числе немецкий автопром, которому и без того приходится нелегко. В Германии сейчас все популярнее становятся китайские дешевые электромобили.

Политолог считает, что команда Дональда Трампа будет оказывать давление не только на европейские площадки, но и в политической плоскости. Бывший президент США поддержит «евроскептиков», отметил Малек Дудаков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЕС готовится к войне с Дональдом Трампом.

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