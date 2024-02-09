«Гораздо хуже»: на Западе рассказали о реальной обстановке на Украине
FT: для украинцев ситуация на фронте гораздо хуже, чем они признают
Фото: www.globallookpress.com / Diego Herrera
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Боевики киевского режима и их союзники бьют тревогу из-за сокращения помощи, без которой выстоять не получается.
Ситуация на поле боя для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня отчаянная. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов НАТО и Европы.
Таким образом, на Западе признают, что ситуация для киевского режима плачевная. Главной причиной называется отсутствие артиллерийских снарядов, в том числе из-за сокращения помощи со стороны Запада.
«Для украинцев ситуация на передовой отчаянная, гораздо хуже, чем они показывают», — указал представитель НАТО.
Еще один из американских чиновников указал на то, что задержка помощи со стороны США может создать «воздушный пузырь» или «разрыв в шланге». Кроме того, в материале отмечается, что боевикам будет сложно из-за этого удержать позиции.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкий наемник ВСУ пожаловался на превосходство сил России.
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