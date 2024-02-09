Освобожденные из плена российские военные пройдут лечение в Москве

Накануне на Родину вернулись 100 бойцов.
Фото, видео: Telegram / Официальный канал Министерства обороны Российской Федерации / mod_russia; 5-tv.ru
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Российские военные, которых накануне вернули из украинского плена, пройдут лечение и реабилитацию. В Москву их доставили самолетами ВКС, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Накануне, 8 февраля, в Россию в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 100 военнослужащих. В Минобороны отметили посредническое участие гуманитарного характера властей ОАЭ.
«Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что всем бойцам окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ситуация на поле боя для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня отчаянная.
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