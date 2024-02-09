Освобожденные из плена российские военные пройдут лечение в Москве

Российские военные, которых накануне вернули из украинского плена, пройдут лечение и реабилитацию. В Москву их доставили самолетами ВКС, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Накануне, 8 февраля, в Россию в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 100 военнослужащих. В Минобороны отметили посредническое участие гуманитарного характера властей ОАЭ.

«Освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что всем бойцам окажут необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ситуация на поле боя для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня отчаянная.