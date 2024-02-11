Символ триумфа: десант поднял флаг России над освобожденным селом Веселое

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Алина Крылова
Алина Крылова 44 0

Тульские десантники установили флаг России в освобожденном поселке Веселое

Символ триумфа: десант поднял флаг России над освобожденным селом Веселое

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Тема:
Спецоперация

Российским бойцам удалось переломить ход стратегически важного столкновения и отодвинуть позиции украинской армии.

Десантники из Тулы установили российский флаг в центре освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Веселое в Донецкой Народной Республике. Очередной прорыв позволил российским бойцам укрепить свои позиции, а заодно взять под собственный контроль ключевой населенный пункт и освободить местных жителей.

По информации РИА Новости, флаг России, знаменовавший собой символ победы, солдаты установили у мемориала участникам Великой Отечественной войны. Таким образом российские военные посвятили это действие дедам и прадедам, которые боролись с фашизмом. В одном из подразделений, принявших непосредственное участие в освобождении, отметили, что сам процесс постановки флага стал «ключевым и трепетным мероприятием, потому что подобное происходит не каждый день».

«Все мужчины, сейчас будем устанавливать флаг в населенном пункте Веселое, которое отбили у ВСУ наши гвардейцы-десантники, честь и хвала им! Слава ВДВ!» — сказал агентству командир подразделения.

В официальном обращении к семье солдаты поспешили подчеркнуть, что отдельно посвящают свой триумф семье и близким, чью честь они отстаивают на передовой.

«У меня двое сыновей, и я не хочу, чтобы они жили в таком мире, который предлагают наши «партнеры», — рассказал один из военных.

Всего за минувшую неделю ВС РФ удалось пленить 36 украинских военнослужащих. Часть из них добровольно сдались российским военным и сами вышли с поднятыми руками, демонстрируя листовки с позывными частоты радиоканала «Волга», по которому можно сообщить о желании сложить оружие и сдаться в плен.

Ранее 5-tv.ru писал, что бойцы России отразили атаку ВСУ, ликвидировав до 140 боевиков.

Тема:
Спецоперация
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Символ триумфа: десант поднял флаг России над освобожденным селом Веселое

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