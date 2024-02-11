Money, Money, Money: Трамп назвал новый нелицеприятный статус Зеленского

Трамп назвал Зеленского величайшим торговцем в истории
Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck
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Экс-лидер Штатов не одобряет отправки дополнительного финансирования Украине.
Главарь преступного киевского режима Владимир Зеленский получил новый статус. Теперь он — «величайший торговец в истории». По крайней мере так считает кандидат в президенты США Дональд Трамп. Об этом бизнесмен заявил на митинге в Южной Каролине. Его слова процитировало издание Bloomberg.
Экс-лидер Штатов также подчеркнул, что он не одобряет отправки дополнительного финансирования Украине.
Бизнесмен не только назвал президента Украины «величайшим торговцем в истории», но и отметил, что США могут потерять сотни миллиардов долларов, если Незалежная вдруг согласится на сделку с РФ по перемирию. Тогда велик шанс, что Киев больше не захочет сотрудничать с Вашингтоном.
Дональд Трамп отметил важность окончания украинского конфликта. Он пообещал урегулировать ситуацию, если станет президентом.
«Мы должны уладить этот конфликт, и я его улажу», — заявил лидер США.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп призвал США не помогать другим бесплатно.
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