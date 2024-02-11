Вдохновляет на победу: бойцы Росгвардии сердечно поблагодарили ST за патриотический трек

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 35 0

Бойцы Росгвардии поблагодарили ST за трек «Дай ему сил»

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Спевший про любовь к стране и верность долгу Александр Степанов сумел задеть солдат за живое.

Бойцы Росгвардии в зоне проведения специальной военной операции публично поблагодарили рэпера ST за трек, посвященный борьбе на передовой с украинскими неонацистами. Соответствующее обращение эксклюзивно появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Солдаты специального подразделения, лично поприсутствовавшие на первой «презентации» песни в полевых условиях от первого лица выразили Александру Степанову (именно так звучат настоящие имя и фамилия артиста) за поднятие боевого духа, а заодно попутно отметили — складный слог поможет им с еще большим воодушевлением выполнять гражданский долг.

«Спасибо Саше ST за внимание к подразделению Росгвардии, за такие полевые концерты. Спасибо за поддержку, за песню «Дай ему сил», — сказали бойцы.

Он отметили, что такое творчество вдохновляет бойцов на победу.

«Победа будет за нами!» — заключили росгвардейцы.

Чуть ранее свои благодарности исполнителю уже выразили жители самого Донецка, а сам ST признался, что планирует и дальше двигаться в схожем творческом направлении. Случайно появившаяся на свет песня стала для Степанова своеобразной исповедью и отражением его внутреннего мироощущения, что позволяет ему и дальше двигаться в схожем ритме.

«У меня есть еще зарисовки, но, посмотрим. Но я не хочу, чтобы это превращалось, знаете, в какое-то „надо писать“. Хотя, писать такие песни действительно надо, поэтому, посмотрим», — сообщил ST.

Ранее 5-tv.ru писал, что рэпер ST поблагодарил фанатов за реакцию на выступление в зоне спецоперации.

Тема:
Спецоперация
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