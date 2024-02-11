Бойцы Росгвардии сделали кавер на песню ST «Дай ему сил»

Живой звук добавил в композицию еще больше красок.
Фото, видео: Григорьев Максим / ТАСС; 5-tv.ru
Бойцы Росгвардии, которые сейчас находятся в зоне СВО, записали кавер на патриотическую песню рэпера ST (настоящее имя — Александр Степанов) «Дай ему сил». Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
На видео один из бойцов играет на гитаре и поет. В его исполнении инструментал только добавил еще больше красок в столь трогательную и патриотическую композицию.
Бойцы Росгвардии уже публично поблагодарили ST за трек, посвященный борьбе на передовой с украинскими неонацистами. Солдаты специального подразделения, лично поприсутствовавшие на первой «презентации» песни в полевых условиях, от первого лица выразили благодарность Степанову за поднятие боевого духа, а заодно отметили — складный слог поможет им с еще большим воодушевлением выполнять гражданский долг.
Чуть ранее свои благодарности исполнителю уже выразили жители самого Донецка, а сам ST признался, что планирует и дальше двигаться в схожем творческом направлении. Случайно появившаяся на свет песня стала для Степанова своеобразной исповедью и отражением его внутреннего мироощущения.
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