Пост Росгвардии о выступлении ST в зоне СВО вошел в ТОП-10 публикаций в Telegram

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 92 0

Исполнитель во время встречи с российскими бойцами представил им свою на тот момент еще неопубликованную песню.

Фото, видео: Telegram / Росгвардия / RosgvardOfficial; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Пост в Telegram-канале Росгвардии о выступлении рэпера ST (Александра Степанова) в зоне СВО занял седьмое место в рейтинге самых просматриваемых публикаций на данной платформе за минувшую неделю, собрав более 2,1 миллиона просмотров. Информация об этом следует из данных, обнародованных Tgstat.

В зону проведения специальной военной операции ST оправился вместе с гитаристом группы «Звери» Германом Осиповым. Они выступили перед росгвардейцами, выполняющими боевые задачи на передовой. Как отмечали бойцы, концерт получился по-настоящему душевным, между ними и артистами будто «не было сцены».

Военнослужащие остались благодарны Александру и Герману, а после многие из них начали искать одну из песен, которая прозвучала в рамках встречи. Оказалось, что композиция «Дай ему сил» даже не была опубликована — рэпер представил ее бойцам до официального релиза. Вышла она только в ночь на 9 февраля.

«Дай ему сил» — это песня о военных. Она уже стала фронтовой, участники спецоперации поют ее под гитару и делают каверы, даже делятся в Сети записями.

Ранее 5-tv.ru писал, что ST рассказал о творческих планах после выхода трека «Дай ему сил».

Тема:
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