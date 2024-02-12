Соединенные Штаты и Великобритания уговаривают партнеров по «Большой семерке» (G7) учредить должность спецпосланника по Украине, чтобы знать о всех планах президента Украины Владимира Зеленского. Запад уже готовится назначить «наместника», сообщает пресс-служба бюро Службы внешней разведки (СВР) со ссылкой на слова ее директора Сергея Нарышкина.

«По поступившей информации, США и Великобритания убеждают другие государства „семерки“ учредить должность „спецпосланника“ по Украине. Предполагается, что он будет иметь постоянный доступ к президенту В. Зеленскому и знать обо всех его планах», — говорится в сообщении.

Это говорит о том, что Запад продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управления Украиной. Предполагаемый спецпосланник должен будет также блокировать не согласованные с США и Британией действия киевского режима. Ему предстоит предлагать «правильные» для англосаксов решения.

На пост «наместника» уже есть претенденты. Это русофобски настроенные американские и европейские политики. Среди них также есть генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он хочет сразу после окончания действующего мандата в Брюсселе отправиться следить за порядком на Украине, отметили в СВР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад испытывал неизвестные препараты на жителях Мариуполя. В частности, подопытными стали пациенты психиатрического отделения больницы в период с 2008 по 2016 год. На них испытывали ревматологические препараты для крупных западных фармкомпаний.