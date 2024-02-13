Приключения попрошайки: Зеленский собрался в новое турне по Европе

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 38 0

Bloomberg: Зеленский посетит ЕС с призывом ускорить передачу помощи Украине

Приключения попрошайки: Зеленский собрался в новое турне по Европе

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Спецоперация

Зачем глава Незалежной поедет во Францию и Германию?

Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить поездки в ряд стран Западной Европы, чтобы ускорить выделение военной помощи стране. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По информации источников, он заедет во Францию и Германию, не исключен визит в Британию. Официального подтверждения этих планов от офиса президента Украины пока не поступало.

Однако ожидается, что Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Он затеял турне, говорится в материале, чтобы обосновать более быструю передачу военной помощи ВСУ, поскольку запасы боеприпасов на Украине истощаются.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Такер Карлсон вынес Украине неутешительный приговор.

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