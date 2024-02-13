Российские солдаты взяли в плен группу боевиков ВСУ на запорожском направлении

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Они признаются — лучше сесть в тюрьму, чем отправиться на передовую.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

На запорожском направлении наши бойцы взяли в плен новую группу боевиков ВСУ. Пленные рассказали, что на фронт их отправили принудительно — и даже после ранений гнали воевать.

Один даже признался, что готов был сесть в тюрьму — лишь бы снова не оказаться на передовой. А теперь он даже рад, что попал в плен.

«По рассказам, попадать в плен было страшно. Говорили, что лучше в плен не попадать. Но, когда взяли в плен, и кофе сделали с сахаром, что хочешь предлагали. Честно, удивило, вроде друг с другом воюем, а отношение человеческое к нам. Никаких моральных или физических насилий к нам не применяли», — сказал пленный боевик ВСУ Дмитрий Руденко.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине заявили об отсутствии денег на противотанковые заграждения.

Тема:
Спецоперация
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