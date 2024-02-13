Стрелять нечем: в Германии признали, что не смогут обеспечить ВСУ снарядами

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Промышленность ФРГ не в силах обеспечить Украину нужным количеством снарядов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Потребности украинской стороны втрое превышают возможности немецких предприятий.

В Германии рассказали о дефиците снарядов для Киева. Глава одной из крупнейших европейских военно-промышленных корпораций «Рэйн-Металл» заявил, что его предприятие не в состоянии обеспечить потребности Украины в боеприпасах, поскольку они втрое превышают мощности заводов.

А поскольку сейчас буксует американская военная помощь, и именно Берлин оказался основным поставщиком снарядов для ВСУ, для режима президента Незалежной Владимира Зеленского эта новость может оказаться фатальной.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 20222 года объявил о начале специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Тогда власти республик обратились за помощью к Москве.

Ряд западных стран назвали российскую спецоперацию «вторжением» и усилили санкционное давление на РФ, фактически объявив стране экономическую войну. Украине же они начали оказывать поддержку, поставляя оружие и деньги, а также обучая боевиков киевского режима по стандартам НАТО.

В последнее время объемы западной помощи Киеву стали сокращаться. Это, в том числе связано с тем, что в конце 2023 года конгресс США не утвердил законопроект о дополнительном финансировании украинского и палестино-израильского конфликтов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский собрался в новое турне по Европе

Тема:
Спецоперация
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