Стрелять нечем: в Германии признали, что не смогут обеспечить ВСУ снарядами
Промышленность ФРГ не в силах обеспечить Украину нужным количеством снарядов
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Потребности украинской стороны втрое превышают возможности немецких предприятий.
В Германии рассказали о дефиците снарядов для Киева. Глава одной из крупнейших европейских военно-промышленных корпораций «Рэйн-Металл» заявил, что его предприятие не в состоянии обеспечить потребности Украины в боеприпасах, поскольку они втрое превышают мощности заводов.
А поскольку сейчас буксует американская военная помощь, и именно Берлин оказался основным поставщиком снарядов для ВСУ, для режима президента Незалежной Владимира Зеленского эта новость может оказаться фатальной.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 20222 года объявил о начале специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов жилых районов ЛНР и ДНР со стороны ВСУ. Тогда власти республик обратились за помощью к Москве.
Ряд западных стран назвали российскую спецоперацию «вторжением» и усилили санкционное давление на РФ, фактически объявив стране экономическую войну. Украине же они начали оказывать поддержку, поставляя оружие и деньги, а также обучая боевиков киевского режима по стандартам НАТО.
В последнее время объемы западной помощи Киеву стали сокращаться. Это, в том числе связано с тем, что в конце 2023 года конгресс США не утвердил законопроект о дополнительном финансировании украинского и палестино-израильского конфликтов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский собрался в новое турне по Европе.
- 13 февр
- Минобороны: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ
- 13 февр
- Четыре украинских беспилотника сбиты за час над Белгородской областью
- 13 февр
- Илон Маск о невозможности победить Россию: «Никоим образом»
- 13 февр
- Способ извиниться? Киркоров отправился в Донбасс после крупного скандала
- 13 февр
- В России предотвратили более 400 терактов с начала спецоперации на Украине
- 13 февр
- Как это было: бэкстейдж с клипа ST с росгвардейцами появился в Сети
- 13 февр
- «Каждый день — подвиг»: российские снайперы рассказали, за что их боятся ВСУ
- 13 февр
- Боевики ВСУ лишились редких экземпляров беспилотников под Запорожьем
- 13 февр
- «Придут новые, и всё забудется»: боевики раскрыли шокирующую правду о ВСУ
- 13 февр
- В условиях реальной опасности: в Черном море отработаны противоминные действия
Читайте также
80%
0.19 98.15
0.21
Нашли ошибку?