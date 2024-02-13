«Придут новые, и всё забудется»: боевики раскрыли шокирующую правду о ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 238 0

РИА Новости: в ВСУ заявили о сотне ликвидированных боевиков за день

«Придут новые, и всё забудется»: боевики раскрыли шокирующую правду о ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency

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Тема:
Спецоперация

Командование посылает их в «мясные штурмы» и запрещает отступать, пока потери не достигнут 70%.

Украинские боевики рассказали о ситуации в Вооруженных силах страны. Их сослуживцы погибают на поле боя каждый день, мужчин в армии и стране становится все меньше. Ощущается острый дефицит боеприпасов, а также низкий моральный дух, пишет РИА Новости.

Так, экс-советник главы МО Украины Юрий Бутусов недавно заявлял, что пришел в полный шок от ситуации в Авдеевке. На этом участке фронта много истощенных и утомленных боевиков, которых «не на кого менять». В окопы и так уже идут возрастные призывники.

Боевик Жасулан Дусембин рассказал, что за день потери в Серебрянском лесничестве составили порядка сотни человек. В его роте из 30 уцелели только 11 боевиков. Однако офицеров это не волнует, они говорят так: «Я тебя отправлю на передовую, ты сдохнешь, придут новые, и все забудется».

Другой украинский боевик с позывным «Француз» сообщил, что командиры посылают служащих в «мясные штурмы» без артиллерийской подготовки и разведки. Пока потери не достигнут 70%, отступать запрещается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Запорожской области сообщили о ликвидации элитного офицера ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Тема:
Спецоперация
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