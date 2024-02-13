В России предотвратили более 400 терактов с начала спецоперации на Украине

НАК: с начала СВО в России предотвратили более 400 терактов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; ИЦ НАК России; 5-tv.ru
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Организаторами преступлений являются, в том числе, западные и украинские спецслужбы.
С начала спецоперации на территории России было пресечено более 400 террористических преступлений. Об этом в рамках заседания Национального антитеррористического комитета РФ рассказал председатель НАК, директор ФСБ РФ Александр Бортников.
По словам Бортникова, после начала СВО активизировались террористические организации, которые, в том числе, пытаются найти потенциальных исполнителей через Интернет.
«Западные спецслужбы и подконтрольные им украинские центры информационно-психологических операций стремятся вовлечь наших граждан в диверсионно-террористическую деятельность. С начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений», — сказал Александр Бортников.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что уголовное дело возбудили против мужчины, планировавшего теракты в Чувашии.
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