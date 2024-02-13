В России предотвратили более 400 терактов с начала спецоперации на Украине

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 38 0

НАК: с начала СВО в России предотвратили более 400 терактов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; ИЦ НАК России; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Организаторами преступлений являются, в том числе, западные и украинские спецслужбы.

С начала спецоперации на территории России было пресечено более 400 террористических преступлений. Об этом в рамках заседания Национального антитеррористического комитета РФ рассказал председатель НАК, директор ФСБ РФ Александр Бортников.

По словам Бортникова, после начала СВО активизировались террористические организации, которые, в том числе, пытаются найти потенциальных исполнителей через Интернет.

«Западные спецслужбы и подконтрольные им украинские центры информационно-психологических операций стремятся вовлечь наших граждан в диверсионно-террористическую деятельность. С начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений», — сказал Александр Бортников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что уголовное дело возбудили против мужчины, планировавшего теракты в Чувашии.

Тема:
Спецоперация
13 февр
Способ извиниться? Киркоров отправился в Донбасс после крупного скандала
13 февр
Как это было: бэкстейдж с клипа ST с росгвардейцами появился в Сети
13 февр
«Каждый день — подвиг»: российские снайперы рассказали, за что их боятся ВСУ
13 февр
Боевики ВСУ лишились редких экземпляров беспилотников под Запорожьем
13 февр
«Придут новые, и всё забудется»: боевики раскрыли шокирующую правду о ВСУ
13 февр
В условиях реальной опасности: в Черном море отработаны противоминные действия
13 февр
Власти Запорожской области сообщили о ликвидации элитного офицера ВСУ
13 февр
На Украине предупредили об опасных операциях нового главкома ВСУ Сырского
13 февр
Российские солдаты взяли в плен группу боевиков ВСУ на запорожском направлении
13 февр
Небо под контролем «Стрелы». Лучшее видео из зоны СВО за день
-4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.08
0.19 98.15
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:06
Захарова об объявлении эстонского премьера Каллас в розыск: «Это только начало»
13:01
Командир девятой роты: умер Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин
13:00
Рэпер Саграда: военные песни нужны и важны
12:46
«На ногах»: в Кремле раскрыли подробности беседы Путина и Карлсона не под запись
12:29
Способ извиниться? Киркоров отправился в Донбасс после крупного скандала
12:28
Бывший завод Hyundai в Петербурге сменил название

Сейчас читают

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
В Киеве заприметили саудовские «Цезари»: прозрачный намëк крупнейшему эксплуатанту?
Россиян предупредили о мошенниках, которые используют архивные аудиосообщения
Эндокринролог назвала две причины, почему зимой люди полнеют - что делать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса