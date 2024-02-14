Сенатор Грэм изменил свою позицию по Украине под влиянием Трампа
WP: сенатор Грэм изменил свою позицию по Украине под влиянием Трампа
Фото: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Пакеты помощи должны быть в форме кредитов, а не подарков, считает он.
Сенатор от штата Южная Каролина, республиканец Линдси Грэм в прошлом году тепло встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским и после призвал президента США Джо Байдена «сделать больше» для Незалежной.
Сейчас же сенатор проголосовал против помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, сообщила газета The Washington Post. На мнение Грэма, как отмечается, повлиял экс-президент США Дональд Трамп, который выступает против безвозмездной помощи другим государствам. Политик начал критиковать законопроект о помощи Незалежной после встречи с кандидатом в президенты во Флориде в январе.
«Сегодня я разговаривал с президентом Трампом, и он категорически против этого пакета. <…> Он считает, что мы должны сделать такие пакеты кредитом, а не подарком», — заявляет сенатор.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп призвал США не помогать другим странам бесплатно. Экс-президент страны уверен, что деньги должны одалживаться только на определенных условиях.
- 14 февр
- Путин заявил об извращении западными лидерами причин начала СВО
- 14 февр
- «Я не общаюсь»: Подоляк рассказал о наличии живущего в Москве брата
- 14 февр
- Песков заявил о приобретении СВО формы войны против коллективного Запада
- 14 февр
- В Германии отказались признавать, что Шольц просил Путина отвести войска от Киева
- 14 февр
- В Германии подтвердили разговор Путина и Шольца об отводе российских войск от Киева
- 14 февр
- «В это нелегкое время»: росгвардейцы выразили признательность ST за поддержку
- 14 февр
- Германия пообещала Украине нарастить поставки снарядов: «В три-четыре раза»
- 14 февр
- Войска России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении
- 14 февр
- «Срочно начать переговоры»: в Германии указали на поражение Украины в конфликте
- 14 февр
- «Без единого выстрела»: группа боевиков ВСУ сдалась в плен в Запорожской области
Читайте также
78%
0.22 97.81
-0.38
Нашли ошибку?