Сырский признал потери ВСУ из-за ударов армии России
Боевики постоянно находятся под плотным артиллерийским огнем.
Фото: © РИА Новости / Минобороны РФ
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Армия России наносит поражающий урон боевикам на фронте. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Противник активно применяет авиацию, наносит поражение управляемыми авиационными бомбами, ведет плотный минометный и тяжелый артиллерийский огонь по нашим позициям», — написал он в соцсетях.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что войска России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении.
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