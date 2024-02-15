Сырский признал потери ВСУ из-за ударов армии России

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 39 0

Боевики постоянно находятся под плотным артиллерийским огнем.

Сырский признал потери ВСУ из-за ударов армии России

Фото: © РИА Новости / Минобороны РФ

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Армия России наносит поражающий урон боевикам на фронте. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Противник активно применяет авиацию, наносит поражение управляемыми авиационными бомбами, ведет плотный минометный и тяжелый артиллерийский огонь по нашим позициям», — написал он в соцсетях.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что войска России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении.

Тема:
Спецоперация
15 февр
«Мы не видим»: в МИД России заявили об отсутствии на Западе и Украине воли к миру
15 февр
В МИД оценили перспективы восстановления отношений с народом Украины
15 февр
НАТО планирует создать центр подготовки боевиков ВСУ
15 февр
Пентагон раскрыл цифры о предоставленной Украине помощи
15 февр
Нефтебаза загорелась в Курской области после атаки украинского БПЛА
15 февр
Путин заявил о попытках России завершить конфликт на Украине
14 февр
Путин заявил об извращении западными лидерами причин начала СВО
14 февр
Сенатор Грэм изменил свою позицию по Украине под влиянием Трампа
14 февр
«Я не общаюсь»: Подоляк рассказал о наличии живущего в Москве брата
14 февр
Песков заявил о приобретении СВО формы войны против коллективного Запада
-11° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.43
0.22 97.81
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:56
Главное — присмотреться: перечислены главные симптомы болезни Альцгеймера
4:42
Жуткие последствия: к чему может привести неправильный рост зубов мудрости
4:33
«Мы не видим»: в МИД России заявили об отсутствии на Западе и Украине воли к миру
4:28
Звездные войны: США предупредили союзников о «российской угрозе»
4:15
В МИД оценили перспективы восстановления отношений с народом Украины
4:02
Не только обожать, но и уважать: как помочь ребенку с социализацией в детсаду

Сейчас читают

Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман
На применение силового инструмента Азербайджан провоцирует слабость Армении — эксперт
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео