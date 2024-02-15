Сырский признал потери ВСУ из-за ударов армии России

Армия России наносит поражающий урон боевикам на фронте. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Противник активно применяет авиацию, наносит поражение управляемыми авиационными бомбами, ведет плотный минометный и тяжелый артиллерийский огонь по нашим позициям», — написал он в соцсетях.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что войска России уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении.