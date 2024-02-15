Российские войска утром нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 25 0

Там, в частности, боевики ремонтировали авиадвигатели и производили топливо для техники.

Российские войска утром нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по промышленным объектам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные из зоны спецоперации за сутки.

«Сегодня утром ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ», — говорится в сводке.

В Минобороны отметили, что цель удара была достигнута, и все объекты поражены.

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