Российские войска утром нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по промышленным объектам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные из зоны спецоперации за сутки.

«Сегодня утром ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, минометных боеприпасов, а также по заводам, производящим топливо для военной техники ВСУ», — говорится в сводке.

В Минобороны отметили, что цель удара была достигнута, и все объекты поражены.