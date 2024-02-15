Столтенберг заявил, что происходящее на Украине может повториться на Тайване

Глава военного альянса настроен и дальше помогать Незалежной.
Фото: Reuters / YVES HERMAN
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США нельзя прекращать помощь Украине, так как похожие события могут повториться на острове Тайвань. Такое заявление политик сделал на заседании глав Минобороны стран военного альянса.
Он поторопил Штаты, где уже несколько недель не могут согласовать помощь Киеву в размере 60 миллиардов долларов — документ был принят в Сенате, но не прошел одобрение в Конгрессе.
«Мы уже видим последствия того факта, что США не смогли принять решение, но я рассчитываю, что США смогут принять это решение», — сказал Столтенберг.
Руководитель НАТО также объявил о намерении альянса поставить киевскому режиму около миллиона беспилотников.
«Группа союзников НАТО совместно реализует цель по поставке миллиона дронов Украине. 20 союзников также согласились на участие в коалиции по разминированию», — заявил он.
Кроме того, на встрече было принято решение о создании центра НАТО и Украины, где будут тренировать боевиков. Объект планируют возвести в Польше.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин заявил об отсутствии смысла в дальнейшем существовании НАТО.
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