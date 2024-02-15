Столтенберг заявил, что происходящее на Украине может повториться на Тайване

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 46 0

Глава военного альянса настроен и дальше помогать Незалежной.

Столтенберг заявил, что происходящее на Украине может повториться на Тайване

Фото: Reuters / YVES HERMAN

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США нельзя прекращать помощь Украине, так как похожие события могут повториться на острове Тайвань. Такое заявление политик сделал на заседании глав Минобороны стран военного альянса.

Он поторопил Штаты, где уже несколько недель не могут согласовать помощь Киеву в размере 60 миллиардов долларов — документ был принят в Сенате, но не прошел одобрение в Конгрессе.

«Мы уже видим последствия того факта, что США не смогли принять решение, но я рассчитываю, что США смогут принять это решение», — сказал Столтенберг.

Руководитель НАТО также объявил о намерении альянса поставить киевскому режиму около миллиона беспилотников.

«Группа союзников НАТО совместно реализует цель по поставке миллиона дронов Украине. 20 союзников также согласились на участие в коалиции по разминированию», — заявил он.

Кроме того, на встрече было принято решение о создании центра НАТО и Украины, где будут тренировать боевиков. Объект планируют возвести в Польше.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин заявил об отсутствии смысла в дальнейшем существовании НАТО.

Тема:
Спецоперация
15 февр
«Как жить дальше?» — жительница Белгорода рассказала про смерть близкого из-за обстрела ВСУ
15 февр
«Родненькие»: житель Авдеевки со слезами счастья встретил войска России
15 февр
Число погибших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до семи
15 февр
«Поднимают голову»: больше половины опрошенных в Японии высказались против помощи Украине
15 февр
Боец Росгвардии про рэпера ST и других артистов, выступающих в зоне СВО: «Поднимает боевой дух»
15 февр
Украине указали на мощь армии России: «По всем аспектам преимущество»
15 февр
«Случилось самое страшное»: при атаке ВСУ на Белгород погибла годовалая девочка
15 февр
«Чудовищное преступление»: МИД решительно осудил атаку ВСУ на Белгород
15 февр
«Наивно»: в Словакии назвали нереальным уход России из Крыма и Донбасса
15 февр
Российские штурмовики уничтожили взвод ВСУ в окрестностях Приютного
-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.82
0.39 98.41
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:46
«Как жить дальше?» — жительница Белгорода рассказала про смерть близкого из-за обстрела ВСУ
21:40
«Родненькие»: житель Авдеевки со слезами счастья встретил войска России
21:32
Никаких больше вечеринок: популярный ночной клуб Lookin Rooms сгорел в Москве при пожаре в «Известия холл»
21:29
Путин прибыл на завод «Уральские локомотивы» под Екатеринбургом
21:18
«Гадость отвратная»: ради чего Брухунова бросила Петросяна одного в больнице
21:09
«Нет человека»: у погибшего в Белгороде мужчины остались двое маленьких детей

Сейчас читают

Путин ответил на вопрос, кто лучше для России – Байден или Трамп
Психолог назвал действенные способы влюбить в себя любого человека
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео