«Родненькие»: житель Авдеевки со слезами счастья встретил войска России

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 15 0

Житель Авдеевки со слезами счастья встретил российские войска

«Родненькие»: житель Авдеевки со слезами счастья встретил войска России

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

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Тема:
Спецоперация

Горожане ждут полного освобождения населенного пункта от ВСУ.

Один из первых эвакуированных жителей из Авдеевки рассказал о слезах счастья при встрече с российскими военными. Видео опубликовал в Telegram-канале врио министра молодежной политики ДНР Кирилл Макаров.

«Они пришли, я, как увидел российские флаги, заплакал. Наши пришли, родненькие», — сказал эвакуированный.

Мужчина отметил, что боевики ВСУ уже два года стреляют по мирным жителям в Авдеевке. Из-за этого целых домов в населенном пункте практически не осталось.

Макаров прокомментировал это видео и заявил, что жители Авдеевки ждут полного освобождения города от ВСУ.

 

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились кадры прорыва штурмовиками бригады «Ветераны» обороны ВСУ в Авдеевке.

Тема:
Спецоперация
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