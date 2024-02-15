В Белом доме оценили риски потери Авдеевки боевиками ВСУ

Когда город, по информации Вашингтона, перейдет под контроль армии России?

Положение ВСУ в Авдеевке в ДНР критично, город может перейти под контроль армии России. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы получаем отчеты от украинцев о том, что ситуация является критической... Авдеевка находится на грани перехода под российский контроль», — сказал он.

Ухудшение положения ВСУ во многом обусловлено нехваткой у них необходимых боеприпасов, объяснил Кирби.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что стало известно о частичном отходе ВСУ из Авдеевки.