Российские морпехи взяли штурмом укрепления ВСУ в Новомихайловке
На другом участке фронта — краснолиманском направлении — опорный пункт ВСУ поразили вертолеты.
Фото, видео: Река Александр / ТАСС; 5-tv.ru
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Наши военные существенно улучшили свои позиции и на южнодонецком направлении. В районе населенного пункта Новомихайловка подразделения морской пехоты взяли штурмом укрепления ВСУ. Их украинские боевики обустроили в домах, которые ранее покинули мирные жители.
А на краснолиманском направлении армейская авиация уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ. В состав ударной группы входил, в том числе вертолет Ка-52 «Аллигатор». В сложных метеоусловиях летчики подобрались максимально близко к противнику и нанесли удар неуправляемыми ракетами.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ закрепляют преимущество в «битве дронов» на южнодонецком направлении.
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