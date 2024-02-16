Российские морпехи взяли штурмом укрепления ВСУ в Новомихайловке

Наши военные существенно улучшили свои позиции и на южнодонецком направлении. В районе населенного пункта Новомихайловка подразделения морской пехоты взяли штурмом укрепления ВСУ. Их украинские боевики обустроили в домах, которые ранее покинули мирные жители.

А на краснолиманском направлении армейская авиация уничтожила замаскированный опорный пункт ВСУ. В состав ударной группы входил, в том числе вертолет Ка-52 «Аллигатор». В сложных метеоусловиях летчики подобрались максимально близко к противнику и нанесли удар неуправляемыми ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ закрепляют преимущество в «битве дронов» на южнодонецком направлении.