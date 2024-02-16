«Нас предали»: группа мобилизованных боевиков ВСУ объявила о желании сложить оружие

Видеообращение украинцев распространяется в Сети.

Мобилизованные боевики ВСУ 119-й бригады территориальной обороны объявили о желании сложить оружие. Видеообращение украинцы записали, где рассказали о равнодушии киевского режима к своему народу и «мясных штурмах», в которое их отправляет командование.

Ролик с откровениями ВСУ попал в сеть и начал распространяться по российским и украинским Telegram-каналам.

«Мы, мобилизованные из 119-й бригады территориальной обороны, обращаемся к народу Украины и своим побратимам из других бригад. Уже второй год мы проливаем кровь и теряем наших людей в „мясных штурмах“. Уважаемые побратимы, вы сами видите этот беспредел», — говорит украинский мобилизованный в кадре.

Украинцы также утверждают, что половина их бригады уничтожена, так как их «давят как клопов».

ВСУ обращаются к Зеленскому, который в эти минуты находится в Германии, и Залужному, снятому с должности главкома несколько дней назад.

«Мы не терминаторы и не мясо, которое может быть использовано для достижения своих призрачных целей», — заявляют боевики, чья дальнейшая судьба, к слову, остается неизвестной — ролик был записан до 8 февраля текущего года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинская разведка признала плохую ситуацию для ВСУ.