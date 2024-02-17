«В теплом секторе»: когда в Москве закончатся снегопады

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 43 0

В Гидрометцентре сообщили, что в конце февраля в Москве будет снежно и ветрено

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

К чему стоит готовиться жителям Центральной России?

Утопающую в снежных сугробах Москву скоро ждут короткий перерыв в осадках и небольшая оттепель. Об этом 5-tv.ru рассказал заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По данным специалиста, основная зона снегопадов перемещается достаточно быстро, уходя на Восток. И в Москве в ближайшее время снег будет ослабевать, уходя сначала за переделы города, а потом и области.

Это связано с перемещением атмосферного фронта. Что касается достаточно низких температур, царящих в столице в последние дни, виной тому антициклон с областью повышенного давления над севером европейской территории страны, но и он будет господствовать в регионе недолго.

«В выходные мы ощутим влияние атлантического циклона, который сейчас находится над северным морем, потом перемещается на Скандинавию, дальше идет на северно-западный округ. По мере удаления холодного антициклона и приближения нового циклона с Атлантики в выходные дни — очередная порция снега», — говорит эксперт.

Киктев отмечает, что москвичи вновь почувствуют быструю и резкую смену температуры, столбики термометров, вероятно, опустятся до весьма низких отметок. Но ближайшие выходные все же обещают быть теплыми.

«В выходные будем находиться — вторая половина дня в субботу, ночь с субботы на воскресенье — в теплом секторе. Поэтому температуры в это время будут около нуля, может, чуть ниже. Но уже в воскресенье будет быстро холодать. И к концу дня в воскресенье температуры могут опускаться до минус десяти градусов и даже ниже», — рассказывает специалист.

При этом выходные в Москве ожидаются снежными, но с ветром до 15 метров в секунду. А вот следующая неделя принесет в город короткое похолодание.

Ранее 5-tv.ru писал о последствиях мощнейшей снежной бури в Москве.

Тема:
Погода
16 февр
Один большой сугроб: последствия мощнейшей снежной бури в Москве
15 февр
Заммэра Москвы Бирюков рассказал о работе городских служб в снегопад
15 февр
Четверть месячной нормы: рекордный снегопад накрыл Москву
15 февр
Санкт-Петербург парализовало в 10-балльных пробках из-за сильной метели
15 февр
Студенты из России научились предсказывать сход лавин на железнодорожные пути
14 февр
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
14 февр
Гигантский торнадо промчался по северо-востоку Омана
14 февр
Станица в Ростовской области ушла под воду после сильных ливней
13 февр
Как ходить по улицам под ледяным дождем и остаться в живых
12 февр
О весне говорить рано: россиян предупредили об аномальных морозах
-8° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.55
0.73 99.35
0.94
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:15
Смерть жены и сына, гибель карьеры: с каким багажом Джон Траволта отметит 70-летие
7:00
Птица высокого полета: с кем встречалась Толкалина и как она стала звездой кино
6:51
Повисшие руки и перекошенное лицо: как Васильева спасла Добронравова во время спектакля
6:48
Средства ПВО сбили четыре беспилотника в Калужской области
6:46
«В теплом секторе»: когда в Москве закончатся снегопады
6:34
МИД Китая выдвинул серьезное требование к США

Сейчас читают

«Я у вас не снимаюсь»: Дронов высказался о ситуации с «отменой» Биковича в США
«Людей нельзя программировать»: Нюта поделилась секретами гадания
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок