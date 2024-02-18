Илон Маск признал, что США все время лгали о конфликте на Украине

Американский предприниматель Илон Маск согласился в соцсети X с мнением о том, что в США лгут о положении Украины в конфликте. Соответствующий комментарий он оставил к посту миллиардера Дэвида Сакса.

«Нам говорят, что Украина выигрывает, хотя на самом деле она проигрывает», — написал Сакс на своей странице в соцсети Х.

Также Сакс отметил, что заявления Запада о невозможности завершить конфликт мирным путем не соответствуют действительности. В реальности все совсем наоборот.

«На самом деле мы отвергли многочисленные возможности урегулирования (конфликта. — Прим. ред.) путем переговоров. Нам говорят, если Украина продолжит сражаться, она улучшит свою позицию на переговорах, хотя на самом деле условия станут намного хуже, чем те, которые уже были доступны и отвергнуты», — уточнил Сакс.

«Точно», — прокомментировал публикацию Илон Маск.

Прежде американская некоммерческая исследовательская организация RAND Corporation также озвучила далеко не радужные для Украины прогнозы. Там заявили о необходимости как можно скорее заканчивать боевые действия. Причем даже если киевский режим потеряет еще часть территорий.

Ранее, писал 5-tv.ru, Байден предсказал будущее Украины после бегства боевиков ВСУ из Авдеевки.