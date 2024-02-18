Боевики ВСУ пустились в бегство из Авдеевки за сутки до приказа Сырского

Приказ главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен только спустя сутки после начавшегося бегства украинских боевиков из населенного пункта. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Накануне вечером, 17 февраля, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки. Российскими силами была освобождена территория площадью около 32 квадратных километров.

«Под непрерывным огневым воздействием российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику. Приказ главкома ВСУ Сырского об оставлении города был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из Авдеевки», — рассказала Конашенков.

За последние несколько суток ВСУ потеряли в ходе боев за город более полутора тысяч боевиков. Как указал представитель российского оборонного ведомства, информация о продвижении ВС РФ не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия Авдеевки под контроль. В настоящее время проводится зачистка города от националистов.

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