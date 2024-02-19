Генштаб ВС РФ: военные НАТО воюют на Украине под видом наемников
Что входит в задачи натовских солдат?
Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache
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Военнослужащие НАТО под видом наемников участвуют в боевых действиях на Украине, заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«Они (натовские военнослужащие. — Прим. ред.) управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».
По словам генерал-полковника, офицеры НАТО также осуществляют подготовку военных операций ВСУ.
О наличии в рядах ВСУ наемников Россия отмечала неоднократно. Так, например, в прошлом месяце в Минобороны сообщили, что российские силы нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французы. Было ликвидировано свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о работе украинских спецподразделений в ряде стран.
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