Цель поражена: появилось видео с уничтожением техники ВСУ под Авдеевкой

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Евгения Романова
Евгения Романова 47 0

Минобороны РФ показало кадры уничтоженной техники ВСУ под Авдеевкой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Боевики оставили ее, когда бросились в бегство под непрерывным огнем ВС России.

Министерство обороны России показало кадры брошенной военной техники ВСУ в пригородах Авдеевки в ДНР. Боевики оставили ее, когда сбежали со своих позиций.

Разрозненные группы украинских боевиков бросились в бегство под непрерывным огневым воздействием ВС России. Успешно покинуть Авдеевку получилось только у некоторых формирований ВСУ. При этом они бросили свое вооружение и военную технику.

Сейчас российские бойцы проводят зачистку пригородных районов Авдеевки от украинских боевиков. Они вместе с тем полностью блокируют подразделения ВСУ. К слову, российские саперы уже начали разминировать дороги и здания в Авдеевке.

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В субботу, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Штурм города начался 5 февраля, об обстановке публично не говорилось, пока российские войска не победили противника. Им удалось сдвинуть линию фронта и обезопасить жителей Донецка и ближайших населенных пунктов — ВСУ вели обстрелы по жилым районам именно из укреплений в Авдеевке. Сейчас в районе ведется зачистка.

Позднее Белый дом обвинил Конгресс в бездействии относительно военной поддержки Киева. Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции 17 февраля, заявил, что вывести войска из Авдеевки пришлось из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

В ответ на это МИД РФ поправило его, отметив следующее: Незалежная может воевать только за деньги. В этой связи маловат шанс, что власти решили вывести войска ради спасения людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.

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