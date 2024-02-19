Цель поражена: появилось видео с уничтожением техники ВСУ под Авдеевкой

Боевики оставили ее, когда бросились в бегство под непрерывным огнем ВС России.

Министерство обороны России показало кадры брошенной военной техники ВСУ в пригородах Авдеевки в ДНР. Боевики оставили ее, когда сбежали со своих позиций.

Разрозненные группы украинских боевиков бросились в бегство под непрерывным огневым воздействием ВС России. Успешно покинуть Авдеевку получилось только у некоторых формирований ВСУ. При этом они бросили свое вооружение и военную технику.

Сейчас российские бойцы проводят зачистку пригородных районов Авдеевки от украинских боевиков. Они вместе с тем полностью блокируют подразделения ВСУ. К слову, российские саперы уже начали разминировать дороги и здания в Авдеевке.

Читайте также Десять лет под гнетом ВСУ: как выглядит освобожденная Авдеевка

В субботу, 17 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о полном освобождении Авдеевки и бегстве противника. Украинские боевики оставили на полях сражений военную технику и боеприпасы.

Штурм города начался 5 февраля, об обстановке публично не говорилось, пока российские войска не победили противника. Им удалось сдвинуть линию фронта и обезопасить жителей Донецка и ближайших населенных пунктов — ВСУ вели обстрелы по жилым районам именно из укреплений в Авдеевке. Сейчас в районе ведется зачистка.

Позднее Белый дом обвинил Конгресс в бездействии относительно военной поддержки Киева. Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции 17 февраля, заявил, что вывести войска из Авдеевки пришлось из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

В ответ на это МИД РФ поправило его, отметив следующее: Незалежная может воевать только за деньги. В этой связи маловат шанс, что власти решили вывести войска ради спасения людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке.