В результате атаки погиб один человек. Обстрел производился средь бела дня.

Украинские боевики нанесли удар по Республиканскому травматологическому центру в Донецке. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Обстрел производился из реактивной системы залпового огня HIMARS по центру. Предварительно, били из 155-миллиметрового натовского калибра примерно в 10:50 по московскому времени. В результате атаки боевиков погиб минимум один человек и еще четверо мирных жителей получили ранения.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области из РСЗО. Террористы решили атаковать ночью.