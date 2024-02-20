Берлин оперативно стал принимать меры для выправления ситуации, отметил канцлер.

Последствия вооруженного конфликта на территории Украины пагубно сказались на Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе конференции Федерального объединения работодателей страны (BDA).

«Последствия<…> [конфликта на Украине] сильно ударили по нам здесь, в Германии, поскольку мы были плохо подготовлены», — сказал он.

Шольц добавил, что правительство Германии оперативно среагировало и приняло определенные меры для выправления ситуации. Так, за рекордное время в стране построили терминалы по приему сжиженного природного газа.

До этого Германии предрекли потерю статуса промышленной сверхдержавы. Сейчас власти страны остались наедине со своими проблемами, растущими как снежный ком, ведь США продолжают отдаляться от них. На этом фоне Германия испытывает дефицит инвестиций, теряет предприятия, которые банкротятся все чаще.

Ранее 5-tv.ru писал, что политик Флориан Филиппо «послал» европейских лидеров на фронт. В их числе оказались Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон. По мнению Филиппо, это лучше, чем продолжать выделять помощь Киеву «до последнего украинца».